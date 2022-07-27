Hak-İş Çağlayancerit'te üyelerine sahip çıktı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde belediye işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesine göre yevmiye ve sosyal yardımlara enflasyon zammı üzerinde artış yapıldı.Tural Şahbazlı / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Çağlayancerit Belediyesi, Çağlayancerit Belediye Personel Ltd. Şti'de çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu İş Sözleşmesi Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşme ile hem personel, hem belediye, hem de sendikanın ortak noktada buluştu.

Çalışanların memnun olduğu Toplu İş Sözleşmesi, Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Hizmet –İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, Hizmet –İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri ve belediye personeli eşliğinde imzalandı.

'Önce insan, önce emek' ilkesine sadık kalındığı müzakere görüşmeleri sonrası açıklamalarda bulunan HAK-İŞ İl Başkanı, Hizmet-iş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, işçi ve emekçilerin alınterine her zaman değer veren ve sahip çıkan Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun'a, başkan yardımcısına, şirket müdürü ve daire müdürlerine teşekkür etti.

İmzalanan toplu iş sözleşmemize göre tüm üyelerin yevmiye ve sosyal yardımlarına enflasyon zammı üzerinde artışlar artışlar yapıldığı, en düşük yevmiye ücretin 292 lira, en yüksek yevmiyenin 480 lira olduğu kaydedildi.