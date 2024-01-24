HAK-BİR emekliler için tek ses oldu

Hak-Bir Genel Başkanı Mustafa Taşçı, tüm partileri, emekliler için ziyaret edeceklerini belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) Hak-Bir Genel Başkanı Mustafa Taşçı, emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekerek bir açıklama yayınladı.

Taşçı’nın açıklamasında vurgu yaptığı konular şu şekilde:

EMEKLİLERİMİZ ENFLASYON KARŞISINDA EZİLMEKTEDİR

Emeklilerin örgütlü olmadığı için enflasyon karşısında ezildiğine vurgu yapan Taşçı” Emeklilerimizin haklarını korumak amacı ile “Hak-Bir Çalışan ve Emekliler Derneği” ni kurduk. Bütün emekli ve çalışanları HAK-BİR olarak örgütlenmeye çağırıyoruz. Artık çalışanlar ve emekliler sahipsiz değildir. Uzman bir kadroyla çalışıyoruz.”dedi.

EMEKLİLERE SEYYANEN 7.000 TL ZAM VERİLMELİDİR

Taşçı, emekli maaşlarının iyileştirilmesi için emeklilere seyyanen 7.000 Türk Lirası zam verilmesini önererek, “Kira yardımı olarak da 10.000 Türk Lirası emeklilerimize ödenmesini, bu amaçla bütün partilerimizin derneğimiz tarafından ziyaret edileceğini, emeklilerimizin maaşlarına seyyanen 7.000 Türk Lirası zam verilmediği taktirde İstanbul’da sivil toplum kuruluşlarının ,siyasi partilerin ve emeklilerimizin katılacağı büyük bir yürüyüş ve gösteri mitingi yapılacağını ilan ediyoruz.” şeklinde konuştu.

SGK ÖZERK BİR KURUM DEĞİLDİR

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun özerk bir kurum olmadığına vurgu yapan Taşçı açıklamasına şöyle devam etti. “SGK’ya Emeklilerin ödediği primler, sigorta tekniğiyle çalışmıyor. Tek çatı altında toplanan BAĞ-KUR, SSK ve diğer sigortalıların emekli maaşlarının sosyal adalet ilkesine uygun olmadığını da belirtmek isteriz. SGK tarafından çalışanlardan kesilen sigorta primleri emeklilerin maaşlarını karşılamıyor. Görülüyor ki sosyal güvenlik sistemi iflas etmiştir. Bundan dolayı sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırmasını öneriyoruz.”

İKTİDARIN EMEKLİLERE REVA GÖRDÜĞÜ ZAM AÇLIK SINIRI ALTINDA YAŞAMALARIDIR

Taşçı, iktidarın emeklilere reva gördüğü açlık sınırının altında kalan maaş zammı karşısında emekli dernekleri ve emeklilerin mutsuz olduğunu belirterek, “Bir öğün yemeğin 150 TL olduğu ülkemizde 10.000 TL maaş, açlık sınırının da altında kalmıştır. Açlık sınırı 16.486 TL. dir.” dedi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ’Nİ ZİYARET ETTİK

Emekli maaşlarının iyileştirilmesi için derneklerine randevu veren partileri ziyaret ettiklerini de belirten Taşçı açıklamasına şöyle devam etti. “ Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan bu amaçla ziyaret edilmiştir. Ziyaretimizde Sayın Erbakan, emeklinin maaşı, milletvekili maaşının 1/10’nu bile değildir. Bizler de aynı düşüncedeyiz. Emeklinin sesini duyurmak için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Hak-Bir olarak sizlerin yanındayız. Geçimin rengi, partisi olmaz. 16 Milyon emeklimiz bu ülkeye hizmet vererek bizleri yetiştirmiştir. Emekliye partizanca davranılamaz.” diyerek emeklilerin hakkının savunulması gerektiğini belirtmiştir.

HAK-BİR Genel Başkanı Mustafa Taşçı “Emekli Problemleri ve Çözüm Raporu”nu Dr. Fatih Erbakan’a takdim etti. Hak-Bir Heyeti arasında Hak-Bir Genel Başkan Yardımcılarından Abdullah Sertkaya, Osman Yüce, Memur-Sen Eski Genel Başkanı Ahmet Aksu, İnsan ve Kalite Derneği Genel Başkanı Sami Öztürk’te hazır bulundu.

Öte yandan; İnsan ve Kalite Derneği Genel Başkanı Sami Öztürk, Dr. Fatih Erbakan’a 999 AYS Kalite Yönetim Sistemi standardı takdim etti. Ülkemizde ilk defa Milli bir standardın hazırlandığını ve asırlarca uygulanan bu standardın unutulduğunu ve sonuçta ülkemizdeki esnaf ve diğer kesimlerin ahlaken zayıfladığını ve tüketicinin zarar gördüğünü, şayet bu standart uygulanırsa yeniden dünyaya örnek tacir ve sanayici yetişeceğini vurguladı.

Topluca fotoğraf çekiminden sonra heyete ev sahipliği yapan Dr. Fatih Erbakan, HAK-BİR Heyetine teşekkür ederek uğurladı.

Başkan Mustafa Taşçı "HAK-BİR vefakâr ve fedakâr emeklilerimiz için çalışmalarına ve ziyaretlerine hız kesmeden devam edecektir" dedi.