Hainlere geçit yok

Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, hain terör örgütüne yönelik operasyonlarına tam gaz devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.