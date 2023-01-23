Hain saldırıya karşı müdafaa atışlarıyla gömmeye devam!

Tel Rıfat'tan Öncüpınar Sınır Karakolu'na yapılan hain saldırı ardından başlatılan müdafaa atışlarında bugün de 3 terörist daha etkisiz hale getirilerek, bölgedeki etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 20’ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 teröristin etkisiz hâle getirildiğini, bugün ise 3 terörist ile birlikte bölgedeki etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısının 20’ye yükseldiğini açıkladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1617433216113147904