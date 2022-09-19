Hain saldırının intikamı misliyle alındı!

Teröristlerin hudut karakoluna roketatarlı tacizle birlikte bir askerin şehit olduğu saldırı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yapılan misliyle mukabele ve sonrasındaki cezalandırma atışlarında terör örgütüne ait 80’e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki hudut karakolumuza roketatar tacizi yapan teröristler bir kahraman silah arkadaşımızı şehit ederken bir kahraman silah arkadaşımızı da yaraladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırı sonrası belirlenen hedefler güçlü şekilde ateş altına alınarak vuruldu.

Devam eden cezalandırma atışlarıyla ilk belirlemelere göre toplam 17 terörist etkisiz hâle getirildi. 80’e yakın terör hedefi de vurularak imha edildi.