Haftayı sıcak günler bekliyor! Sıcaklıklar yükseliyor

Yeni haftada ülke genelinde hava sıcaklığı yükseliyor. Bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi gösterecek.ANKARA (İGFA) - Hava sıcaklığı 6 ila 10 derece yükselecek. Yeni haftada Şanlıurfa, Mardin ve Adana'da sıcaklık 40 derecenin üstünde olacak.

Marmara ve Ege bölgeleri içinse toz taşınımı uyarısı var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın ilk günü olan 3 Haziran Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın Kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.