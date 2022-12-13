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Haftalık Dezenformasyon Bülteni yayımlandı

GÜNDEM 13.12.2022, 10:44
Haftalık Dezenformasyon Bülteni yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 5-11 Aralık Dezenformasyon Bülteni’ni yayımladıANKARA (İGFA) - Dezenformasyon ve manipülatif içerikler karşısında İletişim Başkanlığı'nın doğruları anlattığı "Dezenformasyon Bülteni" ile gerçekler kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediliyor.

5-11 Aralık 2022 tarihli bültenini yayımlayan Başkanlık, "Aile Bakanlığı 2 yıldır neredeydi? 6 yaşında istismar edilen kadına sahip çıkmadı", "Bayraktar TB2'nin parçaları dışarıdan alınıp Türkiye'de birleştiriliyor", "Üzerinde bazı yazılar bulunan mühimmat TSK'ya ait" iddialarını içeren çeşitli başlıklardaki haberlere yer verdi.

Bazı siyasiler tarafından dillendirilen ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Aile Bakanlığı 2 yıldır neredeydi? 6 yaşında istismar edilen kadına sahip çıkmadı" başlıklı iddianın gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, şu ifadelere yer verildi:

"Mağdur, 4 Aralık 2020'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ilk kabul birimine alınmıştır. 8 Aralık 2020'de de kadın konuk evine yerleştirilmiştir. Henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı tarafından korumaya alınan mağdurun barınma ve eğitim de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca mağdurun çocuğu için eğitim imkânları seferber edilmiş, kendisi de mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş ve İngilizce dil eğitimi almıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya da müdahil olmuştur."

Olayı Türkiye'nin gündemine taşıyan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in, katıldıkları bir televizyon programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilk günden beri mağdurun yanında olduğunu açıkladıklarına yer verilen bültende, "'Devletimiz mağdurla ilgileniyor, koruması altında. Oldukça iyi bir şekilde korunuyor.' ifadelerini kullanan Soykan, Aile Bakanlığı'nı tebrik etmiştir. Aynı programda konuşan Ağırel de 'İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş, barınmasını sağlamış, çocuğa eğitim sağlamış ve mesleki eğitim kurslarına göndermiş...' ifadelerini kullanmıştır." bilgisi aktarıldı.

"BAYRAKTAR TB2'NİN PARÇALARI DIŞARIDAN ALINIP TÜRKİYE'DE BİRLEŞTİRİLİYOR" İDDİASI

Bir televizyon programında geçen, "İnsansız Hava Araçları (İHA) konusunda bugüne kadar yapılmayan bir şey yapmadılar. Her şeyi dışarıdan alıp burada birleştiriyorlar." iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, "Operasyonel başarısı tüm dünya tarafından kabul gören Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçlarının üreticisi Baykar, İHA alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle millî ve özgün olarak geliştirmektedir. Bayraktar TB2 SİHA üretiminde kullanılan piston motoru, çek valfi, su tutucu gibi rafta hazır tedarik edilen bileşenler yüzde 1'i bile geçmezken, benzer sarf malzemelerinin dünyadaki alternatiflerine göre çok daha gelişmişi yerli üreticilerden tedarik edilmektedir. Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından millî ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde, yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla üretilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu detaylı bültene ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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