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Haftalık COVID-19 vakalarında son durum
GÜNDEM 16.06.2022, 19:02
Sağlık Bakanlığı 6-12 Haziran tarihlerine ilişkin haftalık COVID-19 vaka durumunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, Haziran ayı itibariyle haftalık olarak yayımlayacağını duyurduğu COVID-19 verilerinde ikinci haftanın vaka tablosu açıklandı.
Bakanlığın 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden yapılan tabloya göre, 6-12 Haziran tarihlerinde 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı.
20 kişinin yaşamını yitirdiği haftada, COVID-19 vakasından 7 bin 241 kişi ise iyileşti.
Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020’den bu yana görülen vaka sayısı ise 15 milyon 85 bin 742’ye yükselirken, bugüne kadar 98 bin 996 kişi hayatını kaybetti.
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