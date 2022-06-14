Haftalık COVID-19 tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.ANKARA (İGFA) -Sağlık Bakanlığı, Haziran ayının ilk haftası için Türkiye'nin haftalık COVID-19 tablosunu paylaştı.

Buna göre 30 Mayıs - 5 Haziran arasında 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 843 kişi oldu.

Son haftaki verilerle birlikte Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana tespit edilen vaka sayısı 15 milyon 78 bin 186'ya yükselirken 98 bin 976 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 781 bin 738 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Hatırlanacağı gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak duyurulan COVID-19 tablosunun 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını açıklamıştı.