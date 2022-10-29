HADO yeniden Beyrut yolcusu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bir televizyon programının canlı yayın konuğu olarak Hatay ve ülke gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.HATAY (İGFA) - Cumhuriyetin ülke için önemine değinerek sözlerine başlayan Başkan Savaş, “Cumhuriyet fırsat eşitliği, adalet, gelecek, bilim ve üretmek demektir. Cumhuriyeti sadece kurulduktan sonra değil Osmanlı yıkılıp giderken Anadolu’nun düştüğü duruma bakmak lazım. O durumda bir yandan içerdeki ihanet içerisinde olanlara, cehaletle ve yedi düvelle mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına bakmak lazım. Ben gençlerimize her zaman Nutuk’u okumalarını tavsiye ederim. Onu okudukları zaman yüreğinde ülke, vatan ve insan sevgisi oluşur. Herkes o günün şartlarına göre baktığında nasıl kıymetli bir mücadele verildiğini anlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, dönem arkadaşlarını ve eli silah tutan herkesi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet’in fazileti ve kazanımlarını saymakla bitiremeyiz” dedi.

“CUMHURİYET’E VE MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”

Başkanlık sistemi ile ilgili iktidarın tutumu hakkında da açıklama yapan Savaş, “İktidar yirmi yıldır hiç yoktan çok kazanım elde etti. Bu iktidarın ellerinden gideceğinden dolayı korkuyorlar. Başkanlık sistemi diye yeni düzen getirdiler. Şu anda ne yapacaklarını şaşırdılar. Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’in kazanımlarına dil uzatmaları kadar doğal bir şey yok. Bu nedenle biz dünden daha fazla Cumhuriyet’e ve mirasımıza sahip çıkmak zorundayız” diye konuştu.

“ŞEHRİMİZİN HUZUR VE MUTLULUĞU İÇİN YAPTIĞIMIZ ETKİNLİKLERİ BİZE ÇOK GÖRÜYORLAR”

Hatay’ın turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sunan EXPO için iktidarın hiçbir şekilde destek vermediğini söyleyen Lütfü Savaş, “Yıllardır savaşın ortasında kalmış bir şehiriz. Şehrimizin huzur ve mutluluğu için yaptığımız etkinlikleri bize çok görüyorlar. Antalya’da yapılan EXPO’ya koyulan para bizim yirmi katımız. Biz Hatay’a kalıcı bir eser bıraktık. Maddi olarak da hiçbir beklentimiz yok. EXPO’nun açılışında da iktidar partisine mensup herkesi davet etsek de kimse gelmedi, Hataylılar’ın eğlenmeye, ekonomisine katkı istemesine hakkı yok mu?” dedi. EXPO alanında yaz ve kış kullanabilecek bir fuar alanı da yaptıklarını sözlerine ekleyen Savaş, Hatay’a kalıcı bir alan bıraktıklarını ve içerisinde de her şeyin mevcut olduğunu söyledi.

“ŞU ANDA HAYVANCILIK VE ÜRETİM DİP YAPMIŞ DURUMDA”

Türkiye’deki ekonomik tablonun gittikçe gerilediğini belirten Başkan Savaş, “Üretici ve tüketici zor durumda. Yirmi yıllık iktidar birçok bakan değiştirdi. Bakanlar değiştiğinde politikaların değişmemesi gerekir. Türkiye’de her bakan değiştiğinde politikalar değişti. Her bakanla birlikte daha çok tüketim toplumu olduk. İthalata dayalı bir sistemin esiri olduk. Şu anda hayvancılık ve üretim dip yapmış durumda” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin de oldukça zor durumda olduğunu ifade eden Savaş, üretim yapan herkesin masrafını bile çıkaramadığını ve bu durumdan dolayı çiftçilerin oldukça mutsuz olduğunu dile getirdi.

“KENDİLERİNİN YAPMADIĞI HER ŞEYİ DEĞERSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Hatay’da gerçekleştirilen Tarım Fuarı hakkında da konuşan Başkan Savaş, “Çok güzel bir tarım fuarı açtık. Fakat davet etmemize rağmen Tarım Bakanlığından hiç kimse gelmedi. Bir devlet yönetirken o devletin homojenize edilmesi yönetenlerin elindedir. Heterojen hale getirirseniz kimin ne yaptığını bilemezsiniz ve kaos çıkar. Bu nedenle bütünlemek hükümetin, bürokratların ve siyasetçilerin işidir. Ama kendilerinin yapmadığı her şeyi değersizleştirmeye çalışıyorlar. Böyle birlik ve bütünlük sağlanamaz” diye konuştu.

“KIRSALDAKİ İNSANLARIMIZIN GÖÇ ETMELERİNİ ÖNLEMEK İSTİYORUZ”

Kırsal kalkınma projesi hakkında da önemli bilgiler paylaşan Lütfü Savaş, “Hedefimiz 30 bin aileye ulaşmak. Üreticiler vereceği yemin sütten kazandığında daha fazla olduğu için sütü üretmekten vazgeçiyor. Süt kıtlığına gideceğiz. İktidar iki puan enflasyon artışını görmemek adına insanların ineklerini kesilmesine müsaade ediyor. Biz de inekler kesilmesin diye hayvanlarımızın ayak ve tırnak bakımlarını yapıyoruz. Ayrıca çiftçimize tohum ve fide desteğinde bulunuyoruz. 15 bin aile ile irtibattayız. Kooperatiflere de destek veriyoruz. Kırsaldaki insanlarımızın göçlerini önlemek istiyoruz.

Savaş sözlerinin devamında şöyle konuştu, “ Dünya Bankası raporuna göre biz şu anda enflasyonda altıncı ülkeyiz. Bizden daha kötü beş ülke var. Türkiye rapora göre yolsuzlukla mücadelede Tanzanya’dan geride. Kanunun üstünlüğünü koruma yönünde de Uganda’dan gerideyiz.”

“YAKINDA BEYRUT SEFERLERİNE BAŞLIYORUZ”

HADO seferlerine verilen ara hakkında ise Başkan Savaş, “Kış aylarından dolayı ara verildi. Nisan ayında yeniden seferlere başlayacağız. Yakında Beyrut seferlerine de başlıyoruz. HADO ile 25 bin biletle Türkiye’de sefer düzenleyerek yolcu taşıdık” diyerek projede kar amacı gütmediklerini bir kez daha yineledi.

HADO, EXPO ve Hatay’da gerçekleştirdiği birçok projenin vatandaşlar tarafından oldukça beğenildiğini ve teşekkür edildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Savaş, iktidar temsilcileri tarafından hiçbir şekilde hizmet teşekkürü almadığını söyledi.

Siyasilerin parti değişiklikleri ile ilgili soruya da cevap veren Savaş, geçişlerin olma sebebinin “mevcut iktidarın beğenilmemesi, oradaki yapılanların toplum tarafından hoş görülememesi ve mevcut iktidarın gidici olduğunun görülmesinden” kaynaklı olduğu açıklamasında bulundu.