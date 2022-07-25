HADO'ya 'Piyale Paşa' geldi... Hatay'dan ilk seferi Gazimağusa'ya

Hatay Deniz Otobüsü(HADO) filosunu yeni bir feribotla güçlendirdi. 19 Mayıs’ta ilk seferini 'Sinan Paşa' gemisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentine yapan HADO’nun ikinci gemisi 'Piyale Paşa' Arsuz Madenli’deki limana geldi. Yeni geminin ilk seferi 5 Ağustos'ta KKTC Gazimağusa'ya olacak.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HADO limanında demirleyen Piyale Paşa gemisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yeni geminin ilk gemiyle aynı teknik özelliklere sahip olduğunu söyleyen Savaş, Piyale Paşa’nın haftada 1 gün Hatay-Gazimağusa seferi yapacağını, seferlerin de 5 Ağustos’ta

başlayacağını açıkladı.

SAVAŞ: GAZİMAĞUSA’YA HAFTADA 1 SEYAHAT İLE BAŞLAYACAĞIZ

HADO’nun yolcu profilini inceliklerini belirten Savaş, “Gazimağusa’da çok sayıda hemşehrimizin olduğunu gördük. Aynı zaman sefer sayımızı artırmak, iki şehir arasında gelip gidecek insanlara katkı sağlamak ve diğer geminin olası arıza durumunda acil müdahale edip insanlarımızı sıkıntıya sokmadan tahliye etmek ve seyahatlerini devam ettirmek için ikinci bir gemiyi aldık. Girne ile seyahatimizi haftada iki defa yapıyoruz. İki gidiş iki geliş seyahatimiz var. Şimdi de Gazimağusa’ya haftada bir seyahat ile başlayacağız” diyerek HADO seferlerinin haftada altıya çıkacağını belirtti.

SAVAŞ’TAN MİLLİ BAKIŞ VURGUSU

HADO seferlerine hiçbir zaman ticari amaçla bakmadıklarını da açıklayan Savaş, “Altı yıl süren mücadelemiz sonunda Hatay halkı adına büyük bir zaferdir. Bu zaferin arkasından yolcularımızın mutluluğunu görmek gerçekten de bir ibadet gibi bizleri çok sevindiriyor. HADO’yu yapmadaki amacımız hem milli hem de insanlarımızın seyahat etme olanaklarına katkı sunmak. 30 seferde yaklaşık 2 ayda 8 bin yolcu taşıdık ve bu daha başlangıç” diyerek yeni çalışmaların yapılacağını bildirdi.

YENİ GEMİ PİYALEPAŞA KAPTANI: GEMİ ÇOK GÜVENLİ

Avustralya yapımı geminin çok emniyetli olduğunu söyleyen kaptan Hasan Algam da, Gazimağusa’nın Hatay’dan 130 deniz mili uzaklıkta olduğunu belirterek yolculuk süresinin

yaklaşık 4 buçuk saat süreceğini söyledi.