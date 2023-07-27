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HADO seferlerine yeniden başlıyor
GÜNDEM 27.07.2023, 09:54
Türkiye’de belediye eliyle ilk uluslararası deniz yolcu taşımacılığı yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindek Hatay Deniz Otobüsü (HADO), ilk seferlerine Mersin Taşucu’ndan başlıyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne başlattığı deniz otobüsü HADO, limanı deprem nedeniyle zarar gördüğü için seferlerine ara vermişti.
HADO, ara verdiği seferlere 28 Temmuz tarihinde Mersin'den yeniden başlayacağı bildirildi.
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|6. Karagümrük
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|9. Gaziantep FK
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|10. Hatayspor
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|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
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|9. Gençlerbirliği
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|12. Keçiörengücü
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|13. Kocaelispor
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|14. Manisa FK
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|15. Sakaryaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Şanlıurfaspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
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|1. Bournemouth
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|3. Aston Villa
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|11. Liverpool
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|12. Luton Town
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|13. M.City
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|16. Nottingham Forest
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|17. Sheffield United
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|Takımlar
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|6. Celta Vigo
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|7. Deportivo Alaves
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|8. Getafe
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|9. Girona
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|11. Las Palmas
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Real Betis
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|16. Real Madrid
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|17. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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