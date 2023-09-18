HADO seferleri güncellendi... KKTC seferlerine Mersin'den devam

Türkiye’de belediye eliyle ilk uluslararası deniz yolcu taşımacılığı yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hatay Deniz Otobüsü (HADO), Mersin Taşucu Limanı’ndan KKTC seferlerine devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne başlattığı deniz otobüsü HADO, Arsuz Madenli Limanı’nın depremde zarar görmesi nedeniyle 28 Temmuz tarihinde Mersin şehir merkezinde bulunan Mersin İnternational Port Limanı’ndan seferlerine başlamıştı. HADO, KKTC seferleri artık Taşucu Limanı’ndan düzenlenmeye başlandı.

HADO SEFERLERİNDE SAATLER GÜNCELLENDİ

HADO seferleri, Mersin Taşucu’ndan Girne’ye Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 11.00’de; Girne’den Taşucu'na ise Salı, Perşembe ve Pazar günleri 10.00’da gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler 800 TL’den siviller ise 900 TL’den başlayan fiyatlarla biletlerini alarak seyahat edebiliyor. HADO yolcu taleplerine göre ilk 200 bilet için de ayrıca indirim uygulayabiliyor

Vatandaşlara daha kolay, konforlu ve uygun fiyatlara yolculuk yapma imkânı sağlanması amacıyla seferlerin Mersin Taşucu Limanı’ndan devam ettiğini belirten HADO yetkilileri, yolcuların check-in işlemleri için yolculuk saatinden 2 saat önce limanlarda (Taşucu ve Girne) hazır olmaları gerektiğini vurguladı.