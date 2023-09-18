HADO seferleri güncellendi... KKTC seferlerine Mersin'den devam
Türkiye’de belediye eliyle ilk uluslararası deniz yolcu taşımacılığı yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hatay Deniz Otobüsü (HADO), Mersin Taşucu Limanı’ndan KKTC seferlerine devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne başlattığı deniz otobüsü HADO, Arsuz Madenli Limanı’nın depremde zarar görmesi nedeniyle 28 Temmuz tarihinde Mersin şehir merkezinde bulunan Mersin İnternational Port Limanı’ndan seferlerine başlamıştı. HADO, KKTC seferleri artık Taşucu Limanı’ndan düzenlenmeye başlandı.
HADO SEFERLERİNDE SAATLER GÜNCELLENDİ
HADO seferleri, Mersin Taşucu’ndan Girne’ye Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 11.00’de; Girne’den Taşucu'na ise Salı, Perşembe ve Pazar günleri 10.00’da gerçekleştiriliyor.
Öğrenciler 800 TL’den siviller ise 900 TL’den başlayan fiyatlarla biletlerini alarak seyahat edebiliyor. HADO yolcu taleplerine göre ilk 200 bilet için de ayrıca indirim uygulayabiliyor
Vatandaşlara daha kolay, konforlu ve uygun fiyatlara yolculuk yapma imkânı sağlanması amacıyla seferlerin Mersin Taşucu Limanı’ndan devam ettiğini belirten HADO yetkilileri, yolcuların check-in işlemleri için yolculuk saatinden 2 saat önce limanlarda (Taşucu ve Girne) hazır olmaları gerektiğini vurguladı.
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|1. Fenerbahçe
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|12
|2. Galatasaray
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|10
|3. Rizespor
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|10
|4. Trabzonspor
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|9
|5. Kayserispor
|5
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|7. Konyaspor
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|7
|10. Hatayspor
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|6
|11. Kasımpasa
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|4
|14. Antalyaspor
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|3
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|3
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|4
|2
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|3
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|19. Samsunspor
|4
|1
|20. Gaziantep FK
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|5
|15
|2. Manisa FK
|5
|11
|3. Gençlerbirliği
|5
|10
|4. Ahlatçı Çorum FK
|5
|9
|5. Bandırmaspor
|5
|9
|6. Kocaelispor
|5
|9
|7. Keçiörengücü
|5
|8
|8. Şanlıurfaspor
|5
|8
|9. Bodrumspor
|4
|7
|10. Erzurumspor
|5
|6
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Sakaryaspor
|4
|5
|13. Giresunspor
|5
|4
|14. Adanaspor
|5
|3
|15. Boluspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Tuzlaspor
|5
|3
|18. Ümraniye
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|5
|15
|2. Tottenham
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|13
|3. Liverpool
|5
|13
|4. Arsenal
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|13
|5. Brighton
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|12
|6. West Ham United
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|10
|7. Aston Villa
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|8. Crystal Palace
|5
|7
|9. Fulham
|5
|7
|10. Brentford
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|11. Newcastle
|5
|6
|12. Nottingham Forest
|4
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|13. M. United
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|14. Chelsea
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|15. Bournemouth
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|16. Wolves
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|3
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. Everton
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|1
|19. Burnley
|3
|0
|20. Luton Town
|4
|0
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Athletic Bilbao
|5
|10
|4. Girona
|4
|10
|5. Valencia
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|9
|6. Rayo Vallecano
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Cadiz
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|9. Getafe
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|10. Real Betis
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|7
|11. Real Sociedad
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|6
|12. Osasuna
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|6
|13. Villarreal
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|6
|14. Deportivo Alaves
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|15. Mallorca
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|16. Celta Vigo
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|17. Sevilla
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|18. Granada
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|19. Las Palmas
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|20. Almeria
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