HADO Hatay'dan Gazimağusa seferlerine başladı

Hatay Deniz Otobüsü’nün (HADO) Gazimağusa seferleri başladı. Mayıs ayında ilk seferini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentine yapan HADO’nun ikinci durağı Gazimağusa oldu.HATAY (İGFA) - Türkiye’de belediye eliyle ilk uluslararası yolcu taşımacılığını gerçekleştiren HADO, filosunu güçlendirdiği ikinci gemisiyle Arsuz Limanı’ndan Gazimağusa’ya ilk seferini gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HADO yetkilileri, Gazimağusa yolculuğu öncesi açıklamalarda bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, HADO seferlerinin HBB Meclisi’nde çok sık tartışıldığını ifade ederek “HADO seferleri HBB Meclisi’nde çok sık tartışıldı. Hayalmiş ve hiç olmayacakmış gibi ifade edildi. Bunlara icraatımızla cevap vermeyi uygun gördük. Girne seferlerimiz başarıyla devam ediyor. Bugün de Gazimağusa’ya giderek bu mutluluğu bir kez daha yaşayacağız. Seferlerimizin Hatay’ımıza, ülkemize ve KKTC’ye hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

BÜLENT OK: 20 BİN YOLCUYA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Ulaşım AŞ. HADO’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Ok, projenin uluslararası ayağının devam ettiğini söyledi ve HADO’nun Gazimağusa seferleriyle taçlandığını belirtti.

Gazimağusa seyahatlerini gerçekleştirecek geminin tıpkı Girne seferini yapan gemi gibi uluslararası seferler için uygunluk ve yeterlilik belgesine sahip olduğunu sözlerine ekleyen Ok, “Gemimiz sınıfındaki en iyilerinden bir tanesi. Her türlü uluslararası sefer için uygunluk ve yeterlilik belgesi sağlanmış bir gemi. Bugüne kadar Girne’ye 9 bin yolcu taşıdık. Gazimağusa seferleri ile birlikte bu sayının 20 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Adada HADO seferleri ilgi ve merakla bekleniyor, sevinçle karşılanıyor. KKTC basınından son derece olumlu tepkiler aldık. KKTC bürokrasisi bizi dikkatle izliyor ve her türlü desteği sunuyor. Seferlerimiz her iki ülkeye de hayırlı olsun” diye konuştu.

ARSUZ-GAZİMAĞUSA SEFERLERİNİN GÜN VE SAATLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan her cuma saat 11.00’de Arsuz-Gazimağusa seferini yapacak olan Piyale Paşa gemisi, pazar günleri saat 23.45’te Gazimağusa’dan Arsuz’a doğru hareket edecek.

Ortalama 4 buçuk-5 saat süren seferlerin biletleri sivil vatandaşlar için 850, öğrenciler için 650 liradan satışa sunuluyor.

HADO’nun Arsuz-Girne seferi çarşamba ve pazar günleri saat 23.45’te, Girne-Arsuz seferi de Salı ve Cuma günleri saat 13.00’te gerçekleşmeye devam ediyor.