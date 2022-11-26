HADO 12 ay boyunca çalışacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Deniz Otobüsü (HADO) Limanı’nda düzenlenen istişare toplantısına katılarak HADO’nun gelecek planlamalarına iliskin değerlendirmeler yaptı.HATAY (İGFA) - Toplantıda CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, İMEAK İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz, HADO Genel Müdürü Bülent Ok ve çok sayıda iş insanı hazır bulundu.

Savaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’a kazandırılan ve geçen dönem KKTC’ye her seferinde yaklaşık 450 yolcu taşıyan feribotlara ek olarak HADO filosuna daha büyük gemiler kazandırmak istediklerini söyledi.

SAVAŞ: VATANDAŞLARIMIZI LÜBNAN VE İSRAİL’E TAŞIMAK İSTİYORUZ

HADO Limanı’nın daha kapsamlı gemilerin yanaşabilmesi için uygun hale getirileceğini ve gidilecek ülke sayısının artması için çalışmaların devam ettiğini belirten Savaş, HADO’nun uygun fiyatlarla Hataylı vatandaşların hizmetine sunulduğunu ve önemli derecede rağbet gördüğünü kaydetti. Savaş, “ Bu sene 25 bin kişiyi çok uygun şartlarda ve yüklerini Kıbrıs ile Hatay arasında taşıyarak vatandaşlarımıza büyük bir destek verdik. Seferleri sadece sonbahar başlangıcı ve yazın değil bütün yıl 12 ay boyunca yapmak istiyoruz. Çok daha fazla insanı Hatay ile Kıbrıs arasında taşımak istiyoruz bunun dışında Lübnan ve İsrail’e sefer başlatmak için teknik düzenlemeler yapıyoruz” dedi.

“2 BİN GROSTONLUK GEMİLERİN HATAY’A GELMESİ İÇİN DÜZENLEMELER YAPIYORUZ”

HADO seferlerinin haricinde büyük kapasiteli uluslararası gemilerin Hatay’a gelmesi için Bakanlıklar ile görüşme yapılarak düzenlemeler yapılacağının müjdesini veren Savaş, “ 2 bin grostonluk gemileri Hatay’a getirmek için yeni teknik düzenlemeleri bakanlıklar ile görüşeceğiz. Önümüzdeki yıl Nisan ayından itibaren Kıbrıs, Lübnan ve İsrail’e hem yük hem de insan taşımaya başlamak ve bu işi 12 ay süreyle yapmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“DAHA BÜYÜK KAPASİTELİ YOLCU VE YÜK TAŞIMAK, HATAY’A ZENGİNLİK KATACAKTIR”

HADO’nun uzun uğraşlar sonucu faaliyete geçirildiğini ve önemli emekler sarf edildiğini söyleyen Başkan Savaş, “ 6 yıl boyunca çok çalıştık ve HADO’yu oluşturduk ve insanlarımızı taşımaya başladık. 1 yıl daha çalışıp daha büyük kapasiteli yolcu ve yük taşımak Hatay’a büyük bir zenginlik katacaktır. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı sırasında yaptığı konuşmasında İskenderun’da serbest bölge oluşması için çalışmalar yaptıklarına değinen Savaş, İskenderun ilçesinin 1956 yılında ilk defa serbest bölge ilan edildiğini ve aktive edilmediğini belirterek bu konuda çalışmaların süreceğini söyledi.

İSKENDERUN’DAKİ ODA BAŞKANLARI: HADO ŞEHRİN VİZYONUNA KATKI SAĞLIYOR

İMEAK İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, toplantı sonrası HADO hakkında yaptığı konuşmasında, HBB Başkanı Lütfü Savaş’ın kâr gütmeden yaptığı HADO yatırımı için teşekkür ettiğini belirterek gurur verici bir yatırım olduğunu ve deniz açısından şehir vizyonunun arttığını söyledi.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz ise, HBB Başkanı Lütfü Savaş’ın HADO’yu Hatay’a kazandırdığı için teşekkür ettiğini ifade ederek HADO Yat Limanı sayesinde Hatay ekonomisinin önemli derecede değer kazandığını ve ileride cruise gemilerinin Limana yanaşmasının Hatay’a fayda sağlayacağına dikkat çekti.