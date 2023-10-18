Hacizli malların tasfiyesi ay sonunda çözüme kavuşuyor

Adalet Bakanlığı, hukuken muhafazasına gerek kalmayan yedieminlerdeki hacizli malların tasfiyesine ilişkin düzenlemenin, 31 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlayacağını duyururken, karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de 5 Nisan 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözeterek çözüme kavuşturulduğu duyuruldu.

Uzun süre yedieminlerde bulunan hacizli malların tasfiyesinin söz konusu yasal düzenlemeyle hızlandırıldığı kaydedilen Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzenlemeyle tüm hak sahiplerinin haklarının gözetildiği vurgulandı. Açıklamada hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumunda ise yine hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanması yapılan düzenlemeyle öngörüldüğü kaydedildi.

Adalet Bakanlığı'nca, İcra Ve İflâs Kanununun Geçici 20 Nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 Ekim 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan tebliğte "Teslim veya Rehin Hakkının Kullanılması Suretiyle Malın Tasfiyesi", "Mülkiyetin Devri Suretiyle Malın Tasfiyesi" konularının nasıl yürütüleceği detaylıca belirtildi.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ.