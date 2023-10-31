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Hacizli araçlarda satış günü geldi! Yediemindeki araçlar 1 Kasım'da satışta

GÜNDEM 31.10.2023, 18:37
Hacizli araçlarda satış günü geldi! Yediemindeki araçlar 1 Kasım'da satışta

Hukuken muhafazasına gerek kalmayan yedieminlerdeki hacizli araçlar 1 Kasım itibarıyla satışa çıkıyor. Araçların piyasa değerinin yüzde 10 ila 15 daha altında satışa çıkarılması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözeterek çözüme kavuşturulmasına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Uygulamasına 1 Kasım itibariyle başlanacak bu tebliğ ile birlikte, sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.

Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devredilecek. Söz konusu malların elektronik satışına ilişkin süreç 1 Kasım 'da başlayacak.

700 BİN ARAÇ SATILABİLİR DURUMDA

Alınan bilgiye göre bugün Türkiye'deki yediemin otoparklarında 2,2 milyon adet hacizli araç bulunduğu kaydedilirken, şartlara uyan ve ihale ile satılacak olan araç sayısının bir milyon civarında olduğu belirtildi.

VERGİ DE TAHSİL OLACAK

Yapılacak olan düzenleme ile hem hurda araçların değerlendirilmesi hem de kullanılabilir durumdaki araçların satışı sağlanacak. Böylece devlet icraya verilen araçların üzerinde biriken yüksek miktardaki Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni, borçlu da alacağını tahsil etmiş olacak. Piyasa hareketliğinden dolayı yastık altı tabir edilen birikimler ekonomiye kazandırılacak, tamir, bakım ve yedek parça gibi ihtiyaçlar sebebiyle de oto sanayi sektörü canlanacak.

YEDİEMİN HACİZLİ ARAÇ NASIL ALINIR? İHALE UYAP'TAN YAPILACAK

Araçların Uyap e-Satış platformu üzerinden ihale edilmesi bekleniyor.

İhalelere girmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ihaleye konu olan mal için belirlenen tutarın teminat olarak yatırılması yeterli olacak.

Aracın satın alınamaması durumunda ise bu teminatlar iade edilebiliyor. Satın alınması durumunda ise kanunun belirttiği şekilde ödemeler gerçekleştirilerek devir alınacak.

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