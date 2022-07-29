Hacılar'dan Kayseri OSB’ye ziyaret

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ile AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’ı ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Başkan Mehmet Yalçın ve Kayseri OSB’nin yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve yeni dönemde başarılar diledi.

Başkan Mehmet Yalçın da nazik ziyaretleri için Başkan Özdoğan ve AK Parti İlçe Yönetimine teşekkür etti. Yalçın, sanayicilerin teveccühüne layık olmak için yönetim kurulu ile birlikte azami gayretle çalıştıklarını belirtti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.