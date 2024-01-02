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Hablemitoğlu suikastının şüphelisi yakalandı!
GÜNDEM 02.01.2024, 22:43
Emniyet Genel Müdürlüğü, Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Haberi Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaştı.
18 Aralık 2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığı bildirildi.
https://twitter.com/EmniyetGM/status/1742262671762759945
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