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Haberleşmede rekor büyüme... 4,5G abonesi 85 milyona ulaştı

GÜNDEM 31.03.2024, 10:05
Haberleşmede rekor büyüme... 4,5G abonesi 85 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 2023 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu açıkladıANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı sonu itibariyle mobil abone sayısının 92,2 milyona, mobil abone yaygınlığının da yaklaşık yüzde 108'lere çıktığını belirtti.

Mobil abonesi olan 84,9 milyon vatandaşın 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğine geçmiş durumda olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Hatta 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92sini oluşturduğunu görüyoruz. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı ise 9,3 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 15,4 büyüme göstermiş durumda. 2023 sonu itibari ile taşınan toplam mobil numara sayısı ise 177,3 milyonu geçmiş olup 2023 yılı içinde taşınan mobil numara sayısı ise 10,2 milyona ulaştı" dedi.

Uraloğlu, sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar toplam 2 milyon 609 bin 377 adet numaranın taşıma işlemi gerçekleştiğinin de kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak internet altyapısında gerçekleştirilen çalışmaların ve yatırımların meyvesini almaya başladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, genişbant internet abone sayısının geçen yıla göre yüzde 3e yakın artarak 93,3 milyona çıktığını bildirdi. 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,6 civarında artışla 562 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldığını da vurgulayan Uraloğlu, "Fiber internet abone sayısı da geçen yıla göre tam tamına yüzde 20lik artışla 6,8 milyona ulaştı. Şimdi vatandaşlarımızla birlikte daha büyük hayaller kurmamız ve bunları gerçeğe dönüştürmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Şu anda toplam 562 bin kilometre olan fiber uzunluğumuzu bu yılın sonuna kadar 600 bin kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. 4 yıl içerisinde ise fiber uzunluğumuzu 850 bin kilometreye taşıyacağız" dedi.

Bu arada genişbant internet kullanımının 260,3 GByte yükseldiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, fiber altyapı ile birlikte internete hızlı erişim sağlamasının yanında vatandaşların internet kullanımını da artırdığına dikkati çekti. 

"Haberleşme sektöründe yaptığınız yatırım her zaman misliyle sizlere döner" diyen Bakan Uraloğlu, 2023 yılı son çeyreğinde elektronik haberleşme sektörü operatör gelirlerinin 70,1 milyar TLye ulaştığını açıkladı. 2023 yılının tamamında ise gelirlerin 244 milyar TLye ulaştığını belirten Uraloğlu, "2023 yılında bir önceki yıla göre tam tamına yüzde 72,3lük rekor bir artış yaşanarak toplam gelir 224 milyar TLyi aştı. Ülkemizin haberleşme altyapısına en fazla yatırım yapan ve en büyük şirketleri olan Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde gelirlerin yüzde 80e yakın arttığını da görüyoruz. Yatırımları incelendiğinde, Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde önceki yıla göre sektörde yapılan yatırım tutarı yaklaşık yüzde 85 artarak 41,2 milyar TLye ulaşmış. Haberleşme sektöründe yaptığınız yatırım her zaman misliyle sizlere döner" diye konuştu.
 
Bakan Uraloğlu, yılın son çeyreği itibari ile mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 477 dakikaya, sabit şebekelerde ise 100 dakikaya çıktığına işaret ederek, "Mobil ve sabit şebekelerdeki ses trafiğine bakıldığında, yaklaşık 4,6 milyar dakikası sabit şebekelerden kaynaklanan toplam 321,4 milyar dakikalık trafiğin yüzde 98,6sının mobil şebekelerde başlatıldı" dedi.

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