H-ÜFE verileri açıklandı... Peyzaj hizmetleri yıllık ve aylık revaçta

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde 2024 yılının ilk ayına yönelik verileri açıklayan TÜİK, yıllık ve aylık bazda artış kaydetti. Sektörlere göre dağılımda H-ÜFE yıllık değişim oranı bina ve çevre düzenleme hizmetleri (peyzaj) için artış oranı yüzde 124,99 oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 'ne ilişkin yılın ilk ay verilerini açıkladı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, yıllık yüzde 80,68 artarken, aylık bazda yüzde 15,25 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,85 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 87,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 86,91 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 74,45 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 91,02 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 92,44 artış gerçekleşti. Peyzaj hizmetleri ise yıllık bazda yüzde 125'e yakın artış kaydetti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 13,25 arttı.