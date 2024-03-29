H-ÜFE'de televizyon programı yapımcılığı revaçta

TÜİK'in açıkladığı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerine göre ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık ve aylık bazda artış gösterdi. Yıllık değişim oranında en yüksek değişim yüzde 127,67 ile sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetlerinde gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)'nde Şubat ayı verilerini açıkladı.

H-ÜFE 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,02 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 77,02 artış gösterdiği kaydedildi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 76,49 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 76,49 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,16 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 87,64 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 76,70 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 87,23 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,52 artış gerçekleşti.

H-ÜFE verileri bir önceki aya göre ise; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,77 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,63 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,88 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,01 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,69 artış olarak tablolara yansıdı.