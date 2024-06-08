Güzelbahçe’nin çehresi değişiyor

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, göreve geldiği ilk günden beri ilçenin birçok yerine dokunuşlar yaparak Güzelbahçe’nin çehresini değiştirmeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, Karayolları sorumluluğunda olan Seferihisar Yolu orta refüj düzenlemesini yapılan protokolle kendi bünyesinde yenilemeye başladı. İlk değişimi Üç Fidan Parkının yanından Başlattıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mutafa Günay, “Seferihisar Yolu Güzelbahçe-Seferihisar’ı bir birine bağlayan önemli bir yol. Bu yolla Ürkmez, Gümüldür, Doğanbey, Selçuk, Kuşadası’na kadar devam eden turizmin ana geçiş güzergahı. Yolun çoğunluğu bizim ilçemizden geçiyor. Buradan Çeşme, Urla, Karaburun’a bağlanıyorsunuz. Güzelbahçe için vitrin diyebileceğimiz önemli bir güzergah. O kötü görüntüsü olumsuz bir imaja neden oluyordu. Çünkü ilçenizden geçen vatandaş bu yolun kimin sorumluluğunda olduğuna bakmaz direk Güzelbahçe Belediyesi çalışmıyor imajına sebebiyet verir. Biz de bu konuyu Karayolları ile görüştük. Bölge müdürümüz sağ olsun bizleri bu konuda kırmadı. Aramızda bir protokol yaptık. Seferihisar orta refüj, dönel kavşakların bakım, temizlik ve düzeni artık Güzelbahçe Belediyesi sorumluluğunda. Biz de hemen işe giriştik. İlk çalışmamızı Üç Fidan parkımızın oradan başlattık, Seferihisar kavşağına kadar peyzaj düzenlemesi yaptık. Şimdi de otoban kavşağından Yelki’ye doğru bu düzenlemeyi devam ettireceğiz.

Güzelbahçe artık gelişen geliştikçe de değişen bir ilçe. Yarımada’ya Güzelbahçe’den geçmeden gidemezsiniz. Bu geçiş güzergahındaki yolları güzelleştirip yenilememiz gerekiyor. Artık yeni çehresiyle Güzelbahçe İzmir’in en parlak ve gözde ilçelerinden biri yapmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımıza verdiğimiz hizmet sözünü yerine getirmek içim ekiplerimizle hafta içi hafta sonu demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.