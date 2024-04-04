Son Dakika

Güzelbahçe’de devir teslim yapıldı

31 Mart Yerel seçimlerde Güzelbahçe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’den görevi devraldı Devir teslim töreni belediye binası önünde gerçekleşti

GÜNDEM 04.04.2024, 15:17
Güzelbahçe’de devir teslim yapıldı

31 Mart Yerel seçimlerde Güzelbahçe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’den görevi devraldı. Devir teslim töreni belediye binası önünde gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - Belediye Hizmet Binası bahçesinde gerçekleşen törene CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, yeni ve önceki dönem belediye meclis üyeleri, ilçe örgütü, belediye çalışanları ve Güzelbahçe’lilerin katıldığı törende coşkulu bir karşılama yapıldı.

Mustafa İnce Şehre hizmet etmenin onurunu ve sorumluluğunu vurgulayarak, görevi Mustafa Günay’a teslim etmenin gururunu yaşadığını belirtti. Ayrıca, Mustafa Günay’ın liderliğinde şehrin daha da ileriye taşınacağına olan inancını ifade etti.

‘HAK, HUKUK, ADALETLE BELEDİYEYİ YÖNETECEĞİM’

Yuvaya ailesine geri dönmenin gururunu yaşadığını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay “Bugün burada, sadece bir görev değişimi için toplanmış değiliz. Aynı zamanda, şehrimizin daha aydınlık bir geleceğe doğru atacağı adımların başlangıcını kutluyoruz. Bizler, birlik ve beraberlik içinde, şehrimizi daha yaşanabilir, daha yeşil, daha adil bir yer haline getirmek için çalışacağız. Sayın belediye başkanımızla 15 yıl görev yaptık. Zaman zaman tartışmalarımız olsa da hiçbir zaman bir birimizi kırmadık, üzmedik. Bundan sonrada Mustafa İnce kardeşimdir, yol arkadaşımdır. Süreci değişimle başlattık. Değişimle Türkiye’nin büyük bir kesimini kırmızıya boyadık. Kalan yerleri de tamamlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Güzelbahçe seçimlerinde ise meclis üyeliğinde yalnızca bir fire verdik. O da nazar bocuğumuz olsun. Tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. 15 yıl önce başkanımızla birlikte yola çıktığımız ve çok emek verdiğimiz Güzelbahçe Belediyesi ailesinin tekrar yanında olmak benim için onur ve gurur verici. Güzelbahçe ailemizi korumak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Güzelbahçe halkına canı gönülden teşekkür ediyor, aldığımız bu bayrağı daha yukarı taşıyacağımızdan emin olabilirsiniz. Artık zaman çalışmak görevimizi lakıyla yerine getirme zamanı.  Bu belediyeyi namusumuzla, şerefimizle hak hukuk adalet anlayışı içinde yöneteceğimize söz veriyorum’’ dedi.

CHP BAYRAĞININ DALGALANMASININ GURURUNU YAŞIYORUM

Güzelbahçe’de ve ülkemizin birçok yerinde CHP bayrağının dalgalanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Çok uzak olmadığım yerdeyim. Yüreğim buradan hiç ayrılmadı. Siyaset konuşmayacağım. Ailemle siyaset konuşmaya gerek duymuyorum. Güzelbahçe Belediyesi’nde CHP bayrağının dalgalanmaya devam etmesinin gururunu taşıyorum. Emekleri için tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

15 YILLIK GÖREVİMİ ŞANLA ŞEREFLE LEKESİZ GERÇEKLEŞTİRDİM

15 yılın gururunu her zaman yaşayacağını belirten eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce,  ‘‘Partililiğinden hiç kuşku duymadığım CHP belediye başkanına görevi teslim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tüm Türkiye’de bizlere özlemle beklediğimiz bu büyük zaferi yaşatan başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere tüm yoldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Doğduğum doyduğum topraklarda, 15 yıl türlü zorluklarla karşılaştığım belediye başkanlığı görevini şanla şerefle lekesiz olarak bugün itibariyle Güzelbahçe'li hemşerilerimizin oylarıyla seçilen CHP bir belediye başkanımıza devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ektiğimiz 400 bin metrekare çim bakılmaz ise kuruyabilir ancak diktiğimiz yüzlerce çınar ağaçlarının kökleri derinlere ulaştı. Bugüne kadar göstermiş olduğu emekler için tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyor, Sayın Başkanımız Mustafa Günay ve meclis üyelerine çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. İnce ailesi olarak Güzelbahçe'yi ve sizleri çok sevdik, hep seveceğiz’’ dedi.

Devir teslim töreninin ardından Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, meclis üyeleri ve partililer Atatürk Mahallesi Meydanı’nda düzenlenen törenle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 31 82
3. Trabzonspor 31 52
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 31 46
6. Rizespor 31 45
7. Başakşehir 30 42
8. Antalyaspor 31 42
9. Alanyaspor 31 42
10. Sivasspor 31 41
11. A.Demirspor 31 39
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 31 36
14. Ankaragücü 31 34
15. Hatayspor 31 33
16. Konyaspor 31 33
17. Gaziantep FK 31 31
18. Karagümrük 31 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 31 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 28 64
2. Göztepe 28 56
3. Ahlatçı Çorum FK 28 48
4. Kocaelispor 28 48
5. Bodrumspor 28 47
6. Sakaryaspor 28 47
7. Bandırmaspor 28 44
8. Gençlerbirliği 28 43
9. Boluspor 28 43
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 28 34
12. Keçiörengücü 28 32
13. Manisa FK 28 31
14. Şanlıurfaspor 28 30
15. Adanaspor 28 30
16. Tuzlaspor 28 28
17. Altay 28 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 30 68
2. Liverpool 29 67
3. M.City 30 67
4. Aston Villa 31 59
5. Tottenham 30 57
6. M. United 29 48
7. West Ham United 31 45
8. Newcastle 30 44
9. Brighton 30 43
10. Wolves 30 42
11. Bournemouth 30 41
12. Chelsea 28 40
13. Fulham 31 39
14. Crystal Palace 30 30
15. Brentford 31 28
16. Everton 30 26
17. Nottingham Forest 31 25
18. Luton Town 31 22
19. Burnley 31 19
20. Sheffield United 29 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 75
2. Barcelona 30 67
3. Girona 30 65
4. Atletico Madrid 30 58
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 30 42
8. Valencia 29 41
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 30 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 30 30
17. Celta Vigo 30 28
18. Cadiz 30 25
19. Granada 29 14
20. Almeria 30 13