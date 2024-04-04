Güzelbahçe’de devir teslim yapıldı

31 Mart Yerel seçimlerde Güzelbahçe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’den görevi devraldı. Devir teslim töreni belediye binası önünde gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - Belediye Hizmet Binası bahçesinde gerçekleşen törene CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, yeni ve önceki dönem belediye meclis üyeleri, ilçe örgütü, belediye çalışanları ve Güzelbahçe’lilerin katıldığı törende coşkulu bir karşılama yapıldı.

Mustafa İnce Şehre hizmet etmenin onurunu ve sorumluluğunu vurgulayarak, görevi Mustafa Günay’a teslim etmenin gururunu yaşadığını belirtti. Ayrıca, Mustafa Günay’ın liderliğinde şehrin daha da ileriye taşınacağına olan inancını ifade etti.

‘HAK, HUKUK, ADALETLE BELEDİYEYİ YÖNETECEĞİM’

Yuvaya ailesine geri dönmenin gururunu yaşadığını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay “Bugün burada, sadece bir görev değişimi için toplanmış değiliz. Aynı zamanda, şehrimizin daha aydınlık bir geleceğe doğru atacağı adımların başlangıcını kutluyoruz. Bizler, birlik ve beraberlik içinde, şehrimizi daha yaşanabilir, daha yeşil, daha adil bir yer haline getirmek için çalışacağız. Sayın belediye başkanımızla 15 yıl görev yaptık. Zaman zaman tartışmalarımız olsa da hiçbir zaman bir birimizi kırmadık, üzmedik. Bundan sonrada Mustafa İnce kardeşimdir, yol arkadaşımdır. Süreci değişimle başlattık. Değişimle Türkiye’nin büyük bir kesimini kırmızıya boyadık. Kalan yerleri de tamamlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Güzelbahçe seçimlerinde ise meclis üyeliğinde yalnızca bir fire verdik. O da nazar bocuğumuz olsun. Tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. 15 yıl önce başkanımızla birlikte yola çıktığımız ve çok emek verdiğimiz Güzelbahçe Belediyesi ailesinin tekrar yanında olmak benim için onur ve gurur verici. Güzelbahçe ailemizi korumak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Güzelbahçe halkına canı gönülden teşekkür ediyor, aldığımız bu bayrağı daha yukarı taşıyacağımızdan emin olabilirsiniz. Artık zaman çalışmak görevimizi lakıyla yerine getirme zamanı. Bu belediyeyi namusumuzla, şerefimizle hak hukuk adalet anlayışı içinde yöneteceğimize söz veriyorum’’ dedi.

CHP BAYRAĞININ DALGALANMASININ GURURUNU YAŞIYORUM

Güzelbahçe’de ve ülkemizin birçok yerinde CHP bayrağının dalgalanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Çok uzak olmadığım yerdeyim. Yüreğim buradan hiç ayrılmadı. Siyaset konuşmayacağım. Ailemle siyaset konuşmaya gerek duymuyorum. Güzelbahçe Belediyesi’nde CHP bayrağının dalgalanmaya devam etmesinin gururunu taşıyorum. Emekleri için tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

15 YILLIK GÖREVİMİ ŞANLA ŞEREFLE LEKESİZ GERÇEKLEŞTİRDİM

15 yılın gururunu her zaman yaşayacağını belirten eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, ‘‘Partililiğinden hiç kuşku duymadığım CHP belediye başkanına görevi teslim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tüm Türkiye’de bizlere özlemle beklediğimiz bu büyük zaferi yaşatan başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere tüm yoldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Doğduğum doyduğum topraklarda, 15 yıl türlü zorluklarla karşılaştığım belediye başkanlığı görevini şanla şerefle lekesiz olarak bugün itibariyle Güzelbahçe'li hemşerilerimizin oylarıyla seçilen CHP bir belediye başkanımıza devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ektiğimiz 400 bin metrekare çim bakılmaz ise kuruyabilir ancak diktiğimiz yüzlerce çınar ağaçlarının kökleri derinlere ulaştı. Bugüne kadar göstermiş olduğu emekler için tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyor, Sayın Başkanımız Mustafa Günay ve meclis üyelerine çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. İnce ailesi olarak Güzelbahçe'yi ve sizleri çok sevdik, hep seveceğiz’’ dedi.

Devir teslim töreninin ardından Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, meclis üyeleri ve partililer Atatürk Mahallesi Meydanı’nda düzenlenen törenle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.