Güven Endeksi 76,6'ya yükseldi

TÜİK'in verilerine göre Tüketici Güven Endeksi 76,2’den 76,6’ya çıktı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası’yla birlikte hazırladığı Tüketici Güven Endeksi’nin Kasım sonuçlarını açıkladı.

Endeks Kasım’da bir önceki aya göre 0,4 puan yükselerek 76,6’ya çıktı.

En düşük değeri 0, en yüksek değeri 200 olan endekste 100’ün altındaki puanlar tüketici güveninde kötümser durumu, üstündeki puanlar ise iyimser durumu gösteriyor. TÜİK’in sitesinde yer alan verilerde, Türkiye’de tüketicilerin son 10 yıldır hiçbir zaman iyimser olmadığı gözüküyor.

Endeksin alt ölçümlerinden mevcut dönemde hanenin maddi durumu 58,3, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumu beklentisi 75,8, gelecek 12 ayda genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 80,5 oldu.

Önümüzdeki 12 ayda konut veya araba alma ihtimali ise önceki aylara göre yükseliş gösterdi.