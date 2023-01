Gururlanmanın 'Time' zamanı

Time Dergisi ve Deepak Chopra ile Chopra'nın ünlü kitabı ‘Başarının 7 Spiritüel Yasası’ kitabının NFT lansmanı yapıldı. Kitabın 25. yıl dönümünde 73 NFT sanatçısı tarafından tasarlanan koleksiyonda Bursalı 2 sanatçı Tayfun Şimşek ve Tülay Palaz yer aldı.

Aslı YEŞİLYURT/ aGazete (BURSA İGFA)

Time Dergisi ve Deepak Chopra ile Chopra'nın ünlü kitabı ‘Başarının 7 Spiritüel Yasası’ kitabının NFT lansmanı yapıldı. The Seven Collection, Seva.Love ve Artifex işbirliğiyle Chopra'nın en çok satan kitabı ‘Başarının 7 Spiritüel Yasası’ kitabının 25. yıl dönümü kutlandı. Koleksiyon, çeşitli spiritüel kitapların kapağından ilham alan 73 NFT sanatçısı tarafından tasarlandı. Kitabın NFT baskısı her bölüm için ayrı tasarlanan, blok zincirinde tamamen okunabilir şekilde ve yeniden tasarlanmış düşünceler ile Chopra’nın benzersiz içeriklerinden oluşuyor. Koleksiyon ayrıca kitabın her bir bölümlerine dayalı yedi adet üç boyutlu heykel ve gerçek dışı dünyadan oluşuyor. Gerçek dışı dünyalar Artifex Sanat Etkileşim Yönetmenleri tarafından sanatçıların estetik görüşüne göre özel olarak tasarlandı.

ESERE İMZA ATAN SANATÇILAR

Koleksiyon aşağıdakilerin de dahilinde dünyanın her yerinden çeşitli sanatçı ve fotoğrafçıların eserlerini içeriyor: Adi Spiegelman, Albert Dros, Alycia Rainaud, Amber Vittoria, Ana Maria Caballero, Andre Oshea, Anna McNaught, Arial Jade, Blake Kathryn, Brandon Ruffin, Brobel Design, Cameron McPhee, Claire Silver, Claire Salvo, Chewy Stoll, Crixtover Edwin, Cyber Humanoid, Daniel N. Johnson, David Allen, Debra Hill, Dheeraj Thakwani, Dominique Cro, Edie Art, Fernando Samalot, Gabe Weis, Ilitch Peters, Infiniteyay, Inna Modja, Iurie Belegurschi, Jackson Alves, Jahmel Reynolds, Jake-Andrew Nason, Jakob Lilja-Ruiz, Jimena Buena Vida, JN Silva, Joanne Hollings, Joelle LB, John Knopf, Josh Pierce, Logik, Justin Snead, Karan Kalra, Kayla Mahaffey, Kridhan Subbaiah, Krisandra Kneer, Krista Awad, Marcelo Pinel, Marco Conti Sikic, Mark Kaye, Martin Ayoade, Matt Szczur, Matthew Cherrie, iHeart, Naty, Haas Brothers, Ola Volo, Monaris, Parin Heideri, Patrick Amadon, Rachel Stewart, Rachel Suzanne Tien Wood, Ravi Vora, Sarah Richardson, Shavonne Wong, Shayne Skower, Siya, Storm, Sukrit Srisakulchawla, Taimaz Ashtari, Tara Workman, Tulay Palaz, WhisBe, and William KWAKU AMO.

‘İKİ TÜRK OLARAK BİZ VARDIK’

73 sanatçının olduğu koleksiyona adını yazdıran Bursalı sanatçı Tülay Palaz, “Lansmanda iki Türk olarak biz vardık, yani Tayfun Şimşek ve ben ikimiz de Bursa’danız. Dünya çapında 73 NFT sanatçısı kitabın kapağını yeniden tasarladı ve sonra NFT olarak koleksiyon oluşturuldu. Deepak ve Time dergisi başkanı Keith ile birebir tanıştık, toplantı yaptık ve kitabı onlardan dinleme fırsatı bulduk, bizim için çok güzel bir süreçti” ifadelerini kullandı.

TOPLULUĞU BESLEMEYE ODAKLANAN KOLEKSİYON

Bu NFT koleksiyonu, Chopra'nın Metaverse'deki sürükleyici refahı ve eğitim deneyimi olan ChopraVerse'e ve topluluk meditasyonları gibi gerçek dünya deneyimlerine erişim sağlayacak. TIMEPieces x Deepak Chopra: The Seven Collection, bugüne kadarki altıncı TIMEPieces koleksiyonu. Bu iş birliği TIMEPieces’in insan merkezli, pozitif ve #öncesen mantığında değerler ile uyumludur.

Koleksiyonun ilk satışların yüzde 1’i Never Alone Mental Health girişimine giderek, zihinsel sağlık programlarını desteleme, topluluğu beslemeye odaklanmıştır.