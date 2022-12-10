Gürsu zabıtasından fahiş fiyat denetimi

Bursa'nın Gürsu Belediyesi zabıta ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat denetimleri için sahaya çıktı. Farklı noktalardaki denetimlerde raflar tek tek incelendi, gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zincir marketlerdeki fiyatlara ilişkin yaptığı açıklamanın ardından, Bursa'nın Gürsu ilçesindebulunan zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışları konusunda denetimlerini yoğunlaştıran Gürsu Belediyesi zabıta ekipleri, merkez mahalleler ve İpekyolu Mahallesi’nde denetimler gerçekleştirdi.

“Hemşehrilerimizin, etiket oyunlarıyla mağdur edilmesini engellemek için ekiplerimiz denetimlerini yoğun olarak sürdürüyor” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan market fiyatlarıyla ilgili, ‘Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek, çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor’ diyerek devletimizin, tüketicinin yanında olduğunu belirtmişti. Biz de kendisinin bu yönlendirmeleri doğrultusunda ilçemizdeki zincir marketlerde, ekiplerimizle denetimler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Tüketici haklarının ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, Gürsu’da faaliyet gösteren marketlerde yaptıkları denetimlerde; gıda ve temel tüketim ürünlerindeki fahiş fiyat artışları, etiket fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırması, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında kontroller gerçekleştirdi.

Reyonlarda bulunan ürünlerdeki etiket fiyatlarını inceleyen zabıta ekipleri raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştırdı.