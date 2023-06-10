Gürhan İnal TİBDER genel sekreteri oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Divan Başkanlığını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’nun yaptığı, Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği’nin (TİBDER) 13. Genel Kurulu’nda, birliğin Genel Sekreterlik görevine seçildi.MANİSA (İGFA) - Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) Genel Kurulu, Trabzon Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 25 büyükşehir, 32 il ve 17 ilçe belediyesi itfaiyesinin temsilcilerinin katıldığı genel kurulda, Manisa’yı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal temsil etti. Açılış, sunuş ve yoklamanın ardından Genel Kurul Divan Heyeti Başkanlığı Seçimi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Divan Başkanlığı için aday gösterildi. Yapılan seçimde oy birliği ile seçilerek divan kurulu başkanı olan Öztozlu, Genel Kurul divan heyetine başkanlık yaptı.

TİBDER Başkanı Yılmaz’dan Teşekkür Mesajı

2023-2025 yılı için İtfaiyeciler Birliği Genel Sekreterliği için yapılan seçimde, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Genel Sekreter seçildi. Seçim sonrası açıklama yapan TİBDER Başkanı Halil Yılmaz, “13. Olağan Genel Kurulumuz, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ev sahipliğinde 8-9 Haziran’da gerçekleştirilmiştir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu’na, Büyükşehir yönetimine, bizleri bir araya getirmek, misafir etmek için adeta çırpınan Trabzon Daire Başkanımız Mehmet Olcay Bal ve kıymetli mesai arkadaşlarına, tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Güzel vesilelerle bir araya gelmek dua ve temennisiyle Genel Kurulumuz çalışmalarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarımız oybirliğiyle nöbeti devralmış olup, biz itfaiyecilerin hak ettiği etkinlik ve yönetim gücüne ulaşmak için var gücüyle çalışacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi