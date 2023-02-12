Gürcistan'da bir deprem daha!

Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da bugün bir daha 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem dün olduğu gibi bugün de Artvin ve Rize'den hissedildi.Doğancan İLEK / RİZE (İGFA) - AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat: 11.07’de Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Shuakhevi kentinde 7,52 derinlikte 4,5 büyüklüğünde depremin meydana geldi.

Artvin’in Şavşat ilçesine 26,93 km mesafede gerçekleşen deprem Rize’den de hissedildi.

Hatırlanacağı gibi, dün akşam saat 18.33’te de Acara Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Kobuleti kentinde 4,5 büyüklüğünde depremin meydana gelmişti.