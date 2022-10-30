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Gürbulak Sınırı'nda 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM 30.10.2022, 15:07
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda; 285 kilogramı eroin, toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakan Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyona ilişkin fotoğraf ve bilgi paylaştı.
Bakan Muş, paylaşımında, yapılan operasyonda İran'dan Avusturya'ya transit giden bir TIR'da 285 kilogramı eroin, toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini kaydederek, başarılı operasyonda emeği geçen tüm personellerimizi tebrik etti.
https://twitter.com/mehmedmus/status/1586626420129861632
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