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Günübirliklere kimlik bildirimi zorunluluğu
GÜNDEM 17.06.2022, 10:46
Günübirlik kiralanan evlere kimlik bildirimi ve ulaşılabilir işletmeci zorunluluğu getirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, yeni bir yönetmelikle günübirlik kiralanan evlere kimlik bildirimi ve “her an ulaşılabilecek” işletmeci bulundurma zorunluluğu getirildi.
Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre kimlik bilgisi bildirimleri doğrudan kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak veya muhtara onaylatılarak yapılacak.
Söz konusu bildirime ilişkin yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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