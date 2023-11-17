Güneş panelinde hedef dünya ikinciliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numara, dünyada dördüncü olduğunu, kısa süre içinde Türkiye için dünya ikinciliğini hedeflediklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - İki günlük Brüksel temasları kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 20 yılda yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yaptığını vurguladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Kacır, Türkiye'de kurulu kapasitenin yüzde 55'i yenilenebilir enerji santrallerinden oluştuğunu belirterek, "Enerji bakanının özelikle güneş ve rüzgar konusunda 2035'e kadar her yıl 5 gigavat ilave etme konusunda bir planı hazırladığını anımsatarak, "Bu kapsamda sadece yenilenebilir enerji santral kurulumu değil bu alanlarda endüstrimizin de güçlenmesini çok önemsiyoruz." dedi.

"Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numara, dünyada dördüncüyüz" diyen Bakan Kacır, "Hedef kısa süre içinde Türkiye için dünya ikinciliği" mesaı verdi.

Bakan Kacır, AB'nin Türkiye dışında bir güneş paneli üretim alternatifi olmadığına vurgu yaparak, rüzgar türbini üreticilerinin yıllık 2 milyar avroya yaklaşan bir iş hacmi olduğunu kaydetti.