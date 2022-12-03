Gündoğdu, Alikahya Gençlik Merkezi’ni inceledi

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Alikahya Gençlik Merkezi’ni inceleyen Gündoğdu, “Gençler bu mekanda keyifle vakit geçirecek” dediKOCAELİ (İGFA) -

Kocaeli’nin muhtelif bölgelerinde gençlere fırsatlar sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alikahya Gençlik Merkezi’ndeki çalışmaları büyük oranda tamamladı. Gençlik merkezine inceleme ziyareti yapan Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Gençlerimizi çok seviyoruz. İmkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Bu merkezi de gençlerimize kazandırarak, keyifle geçirecekleri bir mekan haline getireceğiz” dedi.

“GENÇLERİMİZE NE YAPSAK AZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolünde bitme aşamasına gelen Alikahya Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Tüm katları dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi alan Gündoğdu, “Göz bebeği gençlerimize ne yapsak az. En iyi şekilde eğitim görmelerini istiyoruz. Bununla birlikte eğitimlerini keyifle sürdürmeleri birinci arzumuz. Alikahya Gençlik Merkezi’miz de gençlerimizin zaman geçirmek için can attıkları yerlerden biri olacak” ifadelerini kullandı.

ZEMİN SERAMİK İMALATLARI

4 katlı Alikahya Gençlik Merkezinde alçıpan bölme duvar, alçıpan tavan ve taşyünü imalatları, mermer basamak döşeme imalatları tamamlandı. Binanın tüm zemin katlarında seramik imalatları bitti. Giriş katında bulunan spor salonunun zemin pvc işlemleri tamamlandı.

ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSATI

Binanın elektrik tesisatları çekildi. Binanın elektrik ve mekanik vrf sistemleri devreye alındı. Binanın girişinde engelli rampası ve giriş merdiven korkulukları tamamlandı. Binanın iç merdivenlerinin korkuluk işlemleri ve boya işlemleri da bitti.

GENÇLİK MERKEZİNDE YOK YOK

Tamamlandığında gençlere ücretsiz hizmet verecek Alikahya Gençlik Merkezi, 900 metrekarelik kapalı alana sahip. 4 katlı binanın içinde 3 adet sınıf, divaniye, kütüphane, toplantı salonu, bilgisayar-play station salonu, spor salonu, sanat atölyesi ve bilgi işlem odası bulunuyor.