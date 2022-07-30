Gümüldür çiftçisi 'İyi Tarım' yapıyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (EYMSİB) İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü İyi Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında Menderes Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından Gümüldür’de 44 çiftçiye EYMSİB tarafından temin edilen 2 bin 500 Akdeniz Meyve Sineği mücadele tuzağı dağıtıldı.İZMİR (İGFA) - Rekolte kaybını önlemek için Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele devam ediyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (EYMSİB) İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü İyi Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında Menderes Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından Gümüldür’de 44 çiftçiye EYMSİB tarafından temin edilen 2 bin 500 Akdeniz Meyve Sineği mücadele tuzağı dağıtıldı.

Menderes Tarım İlçe Müdürü Oktay Sezgin’in açılış konuşmaları sonrasında Menderes İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Belgin Doğan Aslan tarafından üreticilere bitki koruma ürünleri kullanımı konusunda eğitim gerçekleştirildi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Türkiye’deki tarım uygulamalarından, sürdürülebilir üretim yöntemlerini ve izlenebilirliği yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen en büyük adımlardan olan İyi Tarım Uygulamalarının ilk günden beri tam destekçisi olduk. Küresel ekonomiyi iyi takip etmemiz ve ülkemizin de bu gelişmelere çiftçilerimizle beraber iyi adapte olmamız gerekiyor. Aynı zamanda 2022 yılı ve sonrası için hedefleri tutturabilmek için ihracat bacağı yanında, üretim bacağı da çok önemli. Öngörülerimizi ve olası senaryoları bölgemizin insanlarıyla, bu işe inanan insanlarla fikirler oluşturarak ilerletmeliyiz.” dedi.

Hayrettin Uçak, iklim krizinin hem rekolte kaybına yol açtığını hem de zararlılarla mücadeleyi zorlaştırdığını bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici, ihracatçının birlikte mücadele etmesi gerektiği görüşünü savunurken, “Hem üründe hem de biyoteknik mücadelede üreticilerimize desteğimiz sonsuz. Gümüldür’de İyi Tarım Uygulamalarına geçen çiftçilerimiz tüm Türkiye’ye örnek teşkil ediyor. Çevre ve insan sağlığı bakımından en etkili ve en yaygın mücadele yöntemi olan biyoteknik mücadele tuzaklarını bütün üreticilerimiz asmaya başlamalı. Geçmiş yıllarda başarısını gördüğümüz tuzakları her yıl daha etkin kullanmamız gerekiyor. İhracatçılar olarak Türkiye’de üretilen 55 milyon tonluk taze meyve sebzenin katma değerine ulaşması için çaba gösteriyoruz. Bütün paydaşlarımızla işbirliğinde hem üretimin daha kaliteli olması adına hem de pestisit kalıntıları konusunda mücadelemize daha etkin ve hızlı bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.