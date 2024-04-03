Gümrük'ten 100 milyon TL'lik kaçakçılık engellendi

Gümrük Muhafaza ekipleri son bir haftada yaklaşık 100 milyon lira değerinde kaçakçılık girişimini engelledi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizi ve hedefleme çalışmalarına ilşikin videolu paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Habur, Sarp, Üzümlü, Sabiha Gökçen ve Trabzon Havalimanı Gümrük Kapılarında yaklaşık piyasa değeri 92 milyon lira tutarında 35 kilogram altın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık piyasa değeri 4,5 milyon TL tutarında uyuşturucu, Kapıkule Gümrük Kapısında 3,5 milyon TL tutarında 10,5 kilogram işlenmiş kehribarn ele geçirildiğini kaydetti.

Böylelikle Gümrük Muhafaza ekiplerinin son bir haftada yaklaşık 100 milyon TL değerinde kaçakçılık girişiminin engellendiğini duyurdu.

❌ Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde;???? Habur, Sarp, Üzümlü, Sabiha Gökçen ve Trabzon Havalimanı Gümrük Kapılarında yaklaşık piyasa değeri 9️⃣2️⃣ milyon TL… pic.twitter.com/LzJ0dbx73I— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) April 3, 2024