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Gümrük'teki tırda 603,5 kilogram skunk ele geçirildi
GÜNDEM 11.01.2023, 12:20
İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a gerçekleştirilen operasyonda 603,5 kg skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamlığı'ndan alınan bilgiye göre uyuşturu ile mücadele kararlılıkla sürüyor.
İpsala Gümrü Kapısı'na gelen bir tırda, X-Ray cihazına giren aracın çeşitli bölmelerindeki özel bölümlerde yapılan aramalarda 142 paket halinde 603 kilo 464 gram skunk ele geçirildi.
Kaymakam Ömer Sevgili, uyuşturucu yakalamasında emeği geçen tüm personele teşekkür etti.
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