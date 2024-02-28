Gümrük Muhafaza'dan başarılı kaçak avı!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza birimlerince yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 215 artışla 4 milyar 200 milyon Türk Lirası değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlda geçen yılın aynı dönemine ilişkin Gümrük Muhafaza birimince yürütülen operasyonlarda 4 milyar 200 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu.

Bakanlık, paylaşımında, Gümrük Muhafaza birimlerinin ülke genelinde 7/24 yürüttüğü çalışmalarla başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere, ülke ekonomisine zarar vererek haksız rekabet ortamı yaratan, akaryakıt, tütün, tütün mamulü, içki, gıda, tıbbi malzeme, tekstil, elektrik-elektronik eşya ve otomobil gibi çok çeşitli eşyanın kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık, konuyla ilgili paylaşımında bir de videoya yer verdi.

???? Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza birimlerince yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine oranla %215 artışla 4 milyar 200 milyon Türk Lirası değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.… pic.twitter.com/ZZUfelrx9h— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) February 28, 2024