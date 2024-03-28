Gümrük Muhafaza'dan 142 milyon TL'lik kaçakçılık

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, ülke genelinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda, yaklaşık 142 milyon TL değerinde kaçakçılık girişimini engelledi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar kamuoyuna duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda yaklaşık 142 milyon Türk Lirası değerindeki kaçakçılık girişiminin önüne geçildiği kaydedildi.

Yapılan çalışmalarda; İstanbul Pendik Limanında yaklaşık 85 kilogram ağırlığında eroin cinsi uyuşturucu madde, İstanbul Havalimanı’nda esrar ve kokain başta olmak üzere yaklaşık 36 kilogram uyuşturucu madde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda toplam 8 kalemde 562 adet farklı marka ve modellerde elektronik sigara tütünü, şapka, ayakkabı, parfüm, oyun konsolu, projektör, gıda takviyesi, hayvan tarağı gibi eşyalardan oluşan yaklaşık 10 milyon Türk Lirası değerinde muhtelif eşya, Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 82 adet ve yaklaşık 900 bin Türk Lirası değerinde kaçak cep telefonu ile Sarp Gümrük Kapısı’nda tesbih, eski kemer tokaları, kemer tokalarının üzerine işlenmiş madeni paralar, kaşıklar ve çeşitli eşyalar olmak üzere yaklaşık 1,1 milyon Türk Lirası değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar sonucu;- İstanbul Pendik Limanında yaklaşık 85 kilogram ağırlığında eroin cinsi uyuşturucu madde, - İstanbul Havalimanı’nda esrar ve kokain başta olmak üzere yaklaşık 36 kilogram… pic.twitter.com/e3fKQkVl7Q— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) March 28, 2024