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Gülşen 21 Ekim'de hakim karşısında!
GÜNDEM 06.09.2022, 12:43
Nisan ayındaki bir konserde sarf ettiği İmam Hatiplilere yönelik sözleri gerekçesiyle tutuklanan, daha sonra ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verilen popçu Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Ev hapsinde olan Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim tarihinde başlanacağı bildirildi.
Gülşen için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi müşteki olarak yer aldığı, müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de bulunduğu kaydedildi.
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