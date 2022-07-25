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Gülben Ergen Uşak'ı fethetti
GÜNDEM 25.07.2022, 09:05
Türk müziğinin sevilen seslerinden Gülben Ergen, Uşaklılara keyifli anlar yaşatırken, kulakların pasını sildi. Ergen, kıyafetiyle de dikkat çekti.
UŞAK (İGFA) - Gülben Ergen önceki akşam Uşak’ta özel bir gece ‘de sahne aldı.
Gülşah Saraçoğlu imzalı Jean büstiyer ve fırfırlı etek kombiyle göz doldururken sosyal medya ‘da büyük beğeni toplayarak haftanın en şıkları arasında yer aldı.
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