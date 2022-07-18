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Gülben Ergen'den dost ziyareti
GÜNDEM 18.07.2022, 08:53
Usta gazeteci ve Göktürk dergisi yanında Anne ve Çocuk dergilerinin sahipleri Ümit Öner ve Çiğdem Öner yeni açtıkları İtalyan restaurantta sürpriz ziyaret ile sevindiler.İSTANBUL (İGFA) - Dostları Gülben Ergen usta gazeteciler Ümit Öner ve Çiğdem Öner’i açtıkları Allora İtaliano isimli İtalyan tarzı yemeklerin sunulduğu mekânlarında hayırlı olsun ziyaretiyle sürpriz yaptı.
Gazetecilik yanında ödüllü işletmeci olan Ümit Öner, çıkardıkları ürünleri Gülben Ergen’e tattırmadan edemezken ünlü sanatçıdan tam not aldı. Gazetecilik yanında bir dönem ödüller aldığı işletmecilik sektörüne Allora İtaliano markasını kurarak dönen Ümit Öner, markasını yaygınlaştırmayı hedefliyor.
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