Guinness 'Hatay Mozaiği'nin detaylı ölçümlerini yaptı

Guinness World Records Türkiye temsilcileri, EXPO 2021 Hatay'ın en önemli simgelerinden biri olan Ortak Varoluş Mozaiği'ni inceledi.HATAY (İGFA) - Guinness yetkilileri, bin 600 metrekare çapıyla dünyanın en büyük taban mozaiği olma özelliğini taşıyan Ortak Varoluş Mozaiği'nde detaylı ölçümler yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, mozaiğin mimarları Arkeolog Doç. Dr. Banu Özdilek ve Arkeolog Dr. H. Onur Tıbıkoğlu ile birlikte yetkililere eşlik etti.

Hatay'ın binlerce yıllık tarihinin anlatan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğal taşlarla yapılan mozaiği yerinde gözlemleyen heyet inceleme sonunda açıklamalarda bulundu.

SAVAŞ: DÜNYA VAR OLDUKÇA MOZAİĞİMİZ VAR OLACAK

Ortak Varoluş Mozaiği'nin gelecek nesillere bırakılacak çok önemli bir eser olduğunu belirten Savaş, "İstedik ki bu önemli eseri tüm dünya tanısın. Şehrimizin turizm ve tanıtımına katkı versin. Dünya var oldukça mozaiğimiz var olacak" diye konuştu.

Mozaiğin mimarlarından olan Banu Özdilek, mozaiğin doğal taşlarla oluşturulmuş en geniş taban mozaiği olmasıyla öne çıktığını belirterek başarının tescillenmesi çok heyecan verici olduğunu söyledi.

Onur Tıbıkoğlu da “Eser zaten Hatay’ın çok çok önemli değerlerini yansıtıyordu. Kendi başına oldukça değerli, Hatay’a değer katacak ve onun değerleriyle beslenecek bir sanat eseriydi. Hatay Büyükşehir Belediyesinin vizyonu ve oluşturulan ekip bunu ortaya çıkardı. Umarın dünya rekorunun sahibi oluruz” dedi.

60’TAN FAZLA NOKTADAN ÖLÇÜM YAPILDI

Guinness yetkilileri mozaiği 60’tan fazla noktadan inceleyerek ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerin incelenmesinin ardından Guinness yetkilileri nihai kararını açıklayacak.