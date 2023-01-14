Adana Büyükşehir Belediyesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddete karşı verilen eğitime destek sağladı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası iş birliği ile mesleklerde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve sanayide kadın istihdamını artırmak için "Güçlü Kadın Güçlü Adana" Projesi kapsamında İSG, Kalite Kontrol, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet eğitimi düzenlendi.

Sanayide Kadın istihdamını artırmak amaçı ile “Güçlü Kadın, Güçlü Adana” mottosu ile Kadınların üretkenliğini aktarabilmesi için, eğitimden istihdama her türlü desteği verilmesi amaçlanmıştır. Sanayideki vasıflı eleman ihtiyaçlarını göz önüne alarak mesleği olmayan, işsiz veya iş bulamadığı için mesleğini yapamayan kadınlar için Adana Büyükşehir Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşbirliği ile ‘‘Ücretsiz Sertifikalı Eğitim Programları’’ düzenlenmiştir. Bu kapsamda;

75. Yıl Sanat Galerisi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi Eğitim Birim Sorumlusu Makine Mühendisi Arzu Özdal İdem tarafından verildi. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde, yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler, Devlet, işveren ve işçinin sorumlulukları anlatıldı. Güvenlik kültürü nasıl oluşturulur, iş kazalarının nedenleri, sonuçları ve yaşanan örnekler üzerinden bilgilendirme yapıldı.