GSM şirketi 3. şahıs firmalarla birlikte vatandaşın cebine göz dikti!

Bilecik’te yayın yapan bir yerel haber sitesinin Whatsapp ihbar hattı olarak kullandığı Kurumsal GSM hattına gelen SMS, ile GSM Operatörleri 3. Şahıs firmalarla birlikte vatandaşın cebine göz diktiği görüldü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Gündem Haber sitesinin Whatsapp ihbar hattı olarak kullandığı 0 501 328 13 13 Kurumsal GSM numarasına 9222 ‘den gelen SMS GSM Şirketi ve anlaşmalı 3. Şahıs firmaları vatandaşların bilgisi olmadan ücretli içeriklere abone ederek vatandaşları mağdur ettiği görüldü.

Pazaryeri Gündem editörü bilgisi ve isteği olmadan 9222’den gelen SMS sonrası Sporx haber bültenine abonelik tüm vergiler dahil aylık 56 TL'ye aylık devam eder iptal etmedikçe otomatik yenilenir mesajı sonrası şaşkınlık yaşadı.

9222’den gelen SMS’te şu bilgiler yazarken, “Sporx Ile Galatasaray Haberleri servisine hos geldiniz. Sporx farki ile Galatasaray ile ilgili tum bilgiler, transfer haberleri ve macin golleri 10 gun boyunca ucretsiz cebinize gelecek. Abonelik tum vergiler dahil aylik 56 TL'ye devam eder ve iptal etmedikce otomatik yenilenir. Bu serviste,14 gun boyunca cayma hakkiniz bulunmaktadir. CAYMA yazip 9222'e gonderebilirsiniz. Herhangi bir zamanda servis Iptali icin IPTAL GS yazip 9222'ye gonderebilirsiniz. Mobifun Bil. Hiz. A.S. Mersis:0730035295800013 Bilgi: 08505321798 B001” GSM şirketi ve 3. Şahıs firmaların vatandaşların isteği ve rızası olmadan GSM hatları üzerinden haksız gelir elde ettiği görüldü.

GSM Operatörünün müşteri hizmetleri ile gelen smsler ile ilgili görüşme yapan Haber editörü müşteri temsilcisinden söz konusu içeriğin GSM Şirketine ait bir hizmet olmadığını abonenin SMS ile abone olduğu ve 3. Şahıs firması olduğunu söyledi.

GSM Hattından hiçbir şekilde SMS çekilmeden nasıl abone olunduğunu müşteri temsilcine soran editörümüz söz konusu özel içerik servislerine Push bildirim yoluyla da abone olunabildiğini söyledi.