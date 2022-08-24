GSB yurt başvurularını başlattı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu gün itibariyle2022-2023 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını başlattı. Bakan Mehmet Kasapoğlu, yurt kapasitelerinin 800 binin üzerine çıktığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacının karşılanması ile ilgili olarak "Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıktı. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi" dedi.
ÜCRETLER EYLÜL AYINDA BELİRLENECEK
2022-2023 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının başladığını duyuran Kasapoğlu, "Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız" dedi.
Ankara Cebeci Site Yurdu'nda yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan, Türkiye'deki yurt kapasitesinin başvuruların yüzde 90'ından fazlasını karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi.
https://twitter.com/kasapoglu/status/1562344703449878528
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