Gri listeye bir çizik daha!

Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi. 2023 yılında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 802'ye yükselirken, gri kategoride aranan terörist 3 ayrı girişi olan mağarada etkisizleştirildi.ANKARA (İGFA) -Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir şiddet ve tempoda sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1802’ye, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 39 bin 145’e ulaştı.

Bu arada Irak’ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı’nda bugüne kadar 630 terörist etkisiz hale getirildi, değişik çaplarda toplam bin 373 silah ve 766 in 339 mühimmat ele geçirildi, 2 bin 460 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha edildi, 771 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Son olarak Pençe-Kilit bölgesinde devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetlerinde; çok sayıda odası bulunan, odalar dahil derinliği 1 kilometre olan, tünel geçiş yerleri betonla güçlendirildi ve 3 ayrı girişi olan bir mağara tespit edildi. Burada etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, Gri Liste’de olduğu belirlendi.

Ayrıca, mağarada çok sayıda yaşam malzemesi, mühimmat, termal şemsiye, elektrik kablosu, jeneratör ve patlayıcı ele geçirildi.

Tespit edilen mühimmat ve malzemeler METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.