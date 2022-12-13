Grev kararına 60 gün 'resmi' erteleme!

Kocaeli'de iki metal fabrikasındaki grevler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 60 gün ertelendi.ANKARA (İGFA) - Metal-İş Sendikası ve Özçelik-İş Sendikası tarafından iki fabrikada alınan grev kararı, "milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kararıyla 60 gün ertelendi.

Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, her iki işletme için alınan grev kararlarının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesi gereğince karar verildiği duyuruldu.

Hatırlanacağı gibi, Kocaeli'nde lastik teli üreten Belçika sermyali Bekaert şirketine ait İzmit ilçesindeki fabrikada Birleşik Metal-İş, yine aynı şirkete ait Kartepe ilçesindeki fabrikada ise Özçelik-İş Sendikası tarafından bugün itibariyle grev planlandığını, Birleşik Metal İş resmi sosyal hesaplarından dün duyurmuştu.