Gözüm Şeyh Sultan Tekkesi kapılarını açtı

Kütahya Belediyesi tarafından restitüsyon ve restorasyon çalışmaları tamamlanan şehrin manevi değerlerinden Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi’nin açılışı, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Tarihi ve kültürel miras çalışmalarıyla fark yaratan Kütahya Belediyesi, şehirdeki ecdat yadigârı eserleri ayağa kaldırmaya devam ediyor. Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi, Kütahya Belediyesi tarafından aslına uygun bir şekilde restitüsyon ve restorasyon çalışmaları yapılarak şehre kazandırıldı. Mülk sahipleri İffet Pak ve Yüksel Kaplan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “ Bu tarihi bölgede bu tarihi mekânlar gelecek nesillere aktarılmak üzere restore edilmiş olur" dedi.

Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi’nin bulunduğu mülkü bağışlayarak restore edilmesi sağlayan İffet Pak ve Yüksel Kaplan, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.