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Gözler 'Merkez'in kararında
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak ve faiz kararını açıklayacak
GÜNDEM 21.03.2024, 09:22
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak ve faiz kararını açıklayacak.ANKARA (İGFA) - Gözler, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu, kararını saat 14.00'te açıklayacak.
Hatırlanağı gibi Kurul, 22 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.
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