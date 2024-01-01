Gözler 3 Ocak'ta!

Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurlar, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı. Memur maaş artışı 3 Ocak'ta belli olacak.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da açıklayacak.

Bu verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, Temmuz-Kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ 33 BİN TL'YE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Öngörülen artış ile en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor. Belirlenecek artış, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıklarına da etkili olacak.

Bu arada beklenti anketine göre ise Aralık ayı enflasyonu, aylık yüzde 3,19, yıllık yüzde 65,19 olarak bekleniyor.